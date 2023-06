João Paulo Rodrigues substitui Vasco Palmeirim em programa da RTP1

O ator e apresentador João Paulo Rodrigues vai aparecer no lugar que antes era de Vasco Palmeirim no programa “I Love Portugal”.

Após um tempo de pausa, o programa “I Love Portugal” vai regressar para animar as noites de domingo. Este formato de sucesso animou o público durante três anos, de 2019 a 2021, com Filomena Cautela e Vasco Palmeirim no comando da emissão da RTP1.

Contudo, o apresentador do “Joker” não estará de regresso com Filomena. No programa de cultura geral da RTP, Vasco será substituído por João Paulo Rodrigues. O ator e apresentador já está há três anos no canal público e o seu projeto mais recente foi “Missão 100% Português”, ao lado de Vera Kolodzig.

“I Love Portugal” ficou conhecido por reunir equipas de celebridades e colocarem a teste os seus conhecimentos de cultura geral sobre o país. O programa retorna para “pôr à prova os conhecimentos de toda a família sobre o nosso país”, segundo comunicado.

A data de estreia da nova temporada ainda não é conhecida, mas estará para breve. “A nova temporada estreia em breve na RTP1 e promete noites de verão inesquecíveis com muitos jogos, diversão, portugalidade e boa-disposição”.