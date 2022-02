João Paulo Rodrigues e Vera Kolodzig aventuram-se pelo país, com participação especial de Melânia Gomes

João Paulo Rodrigues e Vera Kolodzig vão viajar por Portugal, passando pelo Gerês, em Viana do Castelo, Alentejo e terminam em Barlavento Algarvio no próximo episódio de “Missão 100% Português”, agendado para este sábado, às 21.00 H, na RTP1.

Os apresentadores começam a viagem no Parque Nacional Peneda-Gerês, deslizando num “slide” para ficar a conhecer as missões desta semana.

João Paulo Rodrigues vai até Melgaço, em busca de um SPA para cabras. Já o primeiro destino de Vera Kolodzig é Póvoa de Lanhoso, onde vai descobrir o trabalho de uma “designer” de joalharia.

Segue-se Viana do Castelo, onde a atriz vai encontrar Melânia Gomes, que lhe irá mostrar os “ex-libris” da cidade onde cresceu. Já João Paulo irá conhecer a Mai´Land, uma “start-up” portuguesa que criou a primeira guitarra do mundo em cortiça.

As aventuras continuam e os dois apresentadores vão explorar o interior do Alentejo e do Barlavento algarvio.

Vera Kolodzig vai até ao Rogil, seguirá para Maria Vinagre para conhecer o Touro Azul, um projeto turístico e cultural, que proporciona experiências com as atividades locais, como a agricultura. Nesta zona, João Paulo Rodrigues vai conhecer o projeto “A Terra”.

O novo episódio de “Missão 100% Português” estreia este sábado, na RTP1.