João Paulo Sousa anuncia que vai ser pai pela primeira vez

João Paulo Sousa anunciou, esta terça-feira, 6 de setembro, que vai ser pai pela primeira vez, fruto da relação amorosa de longa data com Adriana Gomes.

Durante a apresentação da nova temporada da SIC no Capitólio, em Lisboa, o apresentador revelou que se prepara para ser pai pela primeira vez quando estava em cima do palco ao lado de Fátima Lopes.

“Finalmente já posso dizer que vou ser pai”, disse, durante a apresentação do programa “All You Need Is Love”.

Mais tarde, aos jornalistas, o comunicador confessou estar muito feliz com a boa-nova. “Estamos muito felizes. Quero uma criança saudável. Que sorria muito e que seja muito feliz”, disse, adiantando que está previsto o nascimento do bebé para fevereiro do próximo ano.

João Paulo Sousa acrescentou que não comprou nada para o bebé, apenas teve autorização da mulher para contar a novidade: “Zero coisas. Tenho zero coisas. A única coisa que tenho até agora é autorização da minha mulher para contar isto aqui já que o bebé foi feito durante o programa”.

“É um misto de pânico e alegria. Não sei o que hei de fazer, nunca ninguém sabe nada. É tudo novidade. É muito difícil de pensar no que se pode fazer. Mas estamos muito felizes e muito contentes de estar a viver este momento”, prosseguiu o apresentador.

Com o regresso do “All You Need Is Love” e a novidade da vida pessoal, o comunicador confessou que está num momento muito bom da sua carreira. “Todos os dias eu ia trabalhar mais feliz”, afirmou.

“Isto de fazer rádio, televisão e ter espetáculos ao mesmo tempo não facilita. Agora a prioridade tem de ser a família, mas nunca deixou de ser na verdade, claro que às vezes dedicas menos tempo do que gostarias”, prosseguiu.