João Paulo Sousa desvenda o sexo do primeiro filho

A preparar-se para ser pai pela primeira vez, João Paulo Sousa desvendou o sexo do bebé, em direto, no programa das manhãs da SIC “Casa Feliz”.

O apresentador, de 34 anos, foi um dos convidados do matutino da estação privada para falar sobre a a nova aventura que está a viver na vida pessoal. Em conversa com João Baião e Diana Chaves, o comunicador revelou o sexo do bebé.

“Estou muito feliz, mas um bocadinho assustado porque nunca fiz isto antes e então é um misto de pânico e alegria”, começou por afirmar. “Parece que ainda não é bem real”, admitiu.

Ao lado dos apresentadores do formato, o também locutor contou que vai ser pai de um menino. “Portanto, em princípio, já não se vai chamar Penélope”, brincou.

João Paulo Sousa recordou, de seguida, a forma como a companheira, Adriana Gomes, lhe contou a novidade. “Deu-me a notícia quando tínhamos acabado de vir de viagem. Ela fez o teste de gravidez, ela suspeitou”, disse.

“Tirou uma foto ao teste de gravidez, meteu dentro de um envelope e deu-me, tipo uma prenda para mim. Bem quando eu tirei aquilo… Fiquei para aí uma hora a chorar no sofá, nem acreditava! A carta dizia: ‘Para o papá’”, rematou.