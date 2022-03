João Paulo Sousa em novo projeto sobre saúde mental: “O tema afecta-me”

O ator tem, todas as terças-feiras, um programa no Instagram no qual debate a saúde mental com uma psicóloga. À N-TV conta porque avançou com este novo desafio.

João Paulo Sousa tem um novo projeto. Além da Cidade FM e da SIC, o animador e apresentador discute, agora, no perfil de Instagram, a saúde mental, ao lado de uma psicóloga.

“O último ano foi o meu ano de maior autodescoberta e desenvolvimento pessoal! É um assunto pelo qual me interesso há bastante tempo, mas que ganhou força agora que o mundo inteiro foi obrigado a ficar em casa”, começa por referir à N-TV.

“Viver uma pandemia tem um impacto gigante na nossa saúde mental e, segundo especialistas, vai continuar a ter nos próximos anos. E se as minhas redes sociais são reflexo daquilo que eu sou então: eu tenho de falar sobre este tema! Porque ele me afeta e porque me preocupo com o quanto ela afeta os outros”.

“E foi assim que eu decidi convidar a minha ex-psicóloga, agora amiga, para se juntar a mim todas as terças-feiras para falarmos de saúde mental de forma leve, de forma descontraída, com compartilhas pessoais e com muita vulnerabilidade! É nosso contributo para um mundo melhor. E a prova de que as redes sociais podem ser usadas para sermos melhores”, remata João Paulo Sousa.