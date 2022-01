João Paulo Sousa no cinema, rádio e televisão

O ator é, atualmente, um dos nomes em destaque no panorama de entretenimento e atravessa um dos melhores momentos da sua carreira profissional.

João Paulo Sousa faz rádio diariamente na Cidade FM, estreou o novo projeto de ficção na RTP “O Atentado”, apresenta regulamente na SIC “Olhó Baião” e “Domingão” e é a voz do filme de animação “Fábrica dos Sonhos”, além de ser convidado regular do programa das manhãs “Casa Feliz”.

Como ator, estreou recentemente na RTP em “O Atentado”, série na qual interpreta um agente da PIDE, retratando o verão de 1937 e o atentado que quase matou Salazar.

No que toca ao entretenimento, podemos vê-lo a conduzir dois programas na SIC. “Olhó Baião”, ao sábado e domingo de manhã e, ainda “Domingão”, que preenche as tardes de domingo dos portugueses completando, assim, fins de semana inteiros no ar em direto e com vitórias consecutivas nas audiências.

É, ainda, o nome mais sonante da Cidade FM, a rádio jovem mais ouvida do país, onde faz, diariamente, o programa “Toque de Saída”, das 17 às 19.00 H.

Além da televisão e da rádio, João Paulo Sousa também se dedica às dobragens e dá voz à personagem “Gaff” no filme de animação “A Fábrica dos Sonhos”, nos cinemas de todo o país.