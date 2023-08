João Reis recupera sorriso após separação de Catarina Furtado

No final do mês de julho, a separação do casal foi anunciada. Quase um mês depois, João Reis recuperou o sorriso.

No final do passado mês de julho, uma notícia surpreendeu a imprensa: a separação de Catarina Furtado e João Reis. Após quase duas décadas de casamento, o casal decidiu seguir caminhos separados.

“Após 18 anos de casamento e tendo constituído uma família inseparável durante esse tempo, nós, enquanto casal, decidimos virar uma página na nossa vida e seguir caminhos separados, tendo sempre os nossos filhos como prioridade”, referiram em comunicado.

A apresentadora da RTP tem andado em passeios a aproveitar as férias. Contudo, o ator, nas fotografias que partilhava, parecia mais triste e solitário. Porém, já recuperou o sorriso.

Na partilha mais recente das redes sociais, João Reis aparece sorridente ao lado dos colegas de trabalho a celebrar os espetáculos que têm feito.

“100 espetáculos depois, continuamos a surpreender-nos e a celebrar. Ontem, foi o nosso dia D. Pausamos uma semana para regressar a 30, com novo fôlego. Obrigado a todos os que têm acompanhada a nossa longa jornada no ‘Diário de Anne Frank’”, escreveu na legenda.