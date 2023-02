João Rolo revela que pai morreu no dia do enterro da mãe: “É horrível”

João Rolo revelou, esta terça-feira, 31 de janeiro, que o pai morreu no dia do enterro da sua mãe. “É horrível”, referiu o estilista.

O criador de moda começou por contar que a progenitora teve “princípios de demência”, sofrendo de falta de oxigénio. Por sua vez, o seu pai estava em melhor condições, a nível de saúde, do que a sua mãe.

Depois de a progenitora ter perdido a vida, João Rolo relatou que o pai não quis ir ao velório porque estava em negação. “O meu pai não quis ir ao velório e ao funeral. Estava meio constipado e tinha medo porque as igrejas eram frias… Estava em negação”, disse no programa “Júlia” (SIC).

No dia do enterro da mãe, o estilista almoçou em casa do pai com o irmão e teve de ir ao atelier por tinha compromissos profissionais. “À noite estou a chegar a casa e o meu irmão liga-me: ‘João, o pai acabou de falecer’“, contou.

O estilista desabafou, mostrando-se inconsolável: “Isso é que ninguém está à espera. Nunca se está preparado. Ser no dia do enterro da minha mãe é horrível. É um dia em que estamos super fragilizados e a precisar de carinho”.