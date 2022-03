João Soares prepara-se para o primeiro Natal sem Maria João Abreu

João Soares prepara-se para viver o primeiro Natal sem a sua mulher, a atriz Maria João Abreu, que morreu a 13 de maio, com 57 anos.



O companheiro da atriz revelou, em entrevista à revista “Lux”, que a quadra natalícia deste ano vai ser passada da mesma forma e com as pessoas com quem passou no ano passado.

“Vai ser como tenho passado todos os anos. A família vai reunir-se no Natal. Ainda não sabemos muito bem se vai ser na minha casa, se na casa da mãe da João, mas vamos juntar-nos todos como sempre fizemos desde que esta família existe”, contou.

“A maneira de ser da João era assim, era agregadora, era cuidadora e gostava muito de estar com a família e eu também, por isso, no nosso casamento foi um pouco ‘a fome e a vontade de comer’. Juntámo-nos e tínhamos a mesma postura perante a vida: gostarmos de estar em família, de pessoas, de afetos e isso passou a ser a nossa forma de estar”, acrescentou.

Sobre os dias sem Maria João Abreu, João Soares assumiu que está em fase de recuperação: “Há dias melhores e há dias piores e, felizmente, estamos todos numa fase de recuperação e a vida acontece. Todos queremos ser felizes e estes apoios mútuos ajudam-nos a ir conquistando isso”.

“Obviamente que a saudade existirá sempre, mas há um ensinamento que temos que a João nos deixou, que é basicamente isso, sermos felizes, e apoiamo-nos uns aos outros para chegar a essa felicidade”, rematou.