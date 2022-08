Joaquim Sousa Martins emociona-se ao lembrar o pai: “Teve uma doença desgraçada”

Joaquim Sousa Martins emocionou-se, esta quarta-feira, 10 de agosto, ao lembrar o pai, que morreu em maio de 2020.

O editor de desporto da TVI conversou com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa “Dois às 10”. Durante a entrevista, Joaquim Sousa Martins falou sobre a morte do pai.

“O luto do meu pai foi feito em vida porque o meu pai teve uma doença desgraçada, horrível. Nós quando caminhamos para o fim da vida, a única coisa que levamos são uns trocozitos […] que não contam nada e levamos as memórias, que é chegar ao fim do teu tempo e dizer ‘tenho estas memórias’ e o meu pai perdeu a memória”, referiu.

O jornalista adiantou que preferia ter o progenitor consigo, mesmo que este continuasse sem a memória. “Para mim, teve uma beleza tão grande… às vezes há quem diga: ‘ah não vale a pena viver assim’. Queria o meu pai todos os dias comigo sem me conhecer, queria-o aqui, a achar que era primo dele e mecânico”, confessou.

“Tens que ser forte, é a vida! Aí é que tu tens que te assumir como homem, aí é que tens de mostrar a tua grandeza de espírito e rires-te com aquilo”, concluiu, sem aguentar a emoção.