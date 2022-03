O jogador do Benfica Florentino Luís já foi pai. A mulher do craque, emprestado ao Getafe, deu à luz uma menina nesta quinta-feira.

Dias felizes. Florentino Luís, médio do Benfica que esta época foi emprestado aos espanhóis do Getafe, foi pai de uma menina nesta quinta-feira, fruto da relação com a namorada, Bruna.

“O melhor presente das nossas vidas chegou”, começou por escrever o jogador nas redes sociais.

“Graças a Deus, a Aylita veio no momento certo e acima de tudo com Saúde.

Dar os parabéns a @brunagluis por ter sido uma excelente guerreira neste processo todo.

01.09.21″, concluiu Florentino Luís.