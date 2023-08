Jogadora espanhola beijada na boca por presidente da Federação na festa do Mundial

Uma jogadora espanhola foi beijada na boca pelo presidente da Federação do país depois de a seleção ter conquistado o Mundial de Futebol Feminino este domingo.

O insólito aconteceu na entrega de medalhas às jogadoras espanholas, após terem vencido a Inglaterra, por 1-0, na final do Mundial de Feminino: Luís Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, não conteve a euforia e beijou a atleta Jenni Hermoso na boca.

Neste domingo, a seleção feminina do país vizinho entrou para a história com a conquista do primeiro Mundial: Espanha bateu a congénere inglesa, por 1-0, em Sidney, Austrália, e conquistou a competição.

Olga Carmona, defesa do Real Madrid, marcou o único golo no Estádio Olímpico de Sidney, aos 29 minutos.

À terceira participação num Mundial de Futebol Feminino foi de vez, já que a Espanha não ultrapassou a fase de grupos em 2015 e ficou-se pelos oitavos de final em 2019.

A Suécia, recorde-se, ficou no terceiro lugar, depois de bater a Austrália, por 2-0.

Na primeira participação de sempre num Campeonato do Mundo, a Seleção Feminina de Futebol portuguesa foi eliminada na fase de grupos.