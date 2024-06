Johnny Depp regressa à ficção como Satanás

No mês em que completa 61 anos, Johnny Depp prepara-se para regressar ao grande ecrã. O ator irá integrar o elenco de “The Carnival at the End of Days”, novo filme de Terry Gilliam.

Depp completou este domingo, 9 de junho, mais uma volta ao sol. Aos 61 anos, o ator será Satanás no novo filme de Terry Gilliam, confirmou o realizador à revista francesa “Première”.

Segundo Gilliam, a película é “uma comédia onde Deus decide destruir a Humanidade e o único que nos tenta salvar é Satanás, porque precisa de ter gente no Inferno ou fica sem trabalho”.

O cineasta garante que o filme “será muito engraçado para aqueles que gostam de ser ofendidos”.

As rodagens de “The Carnival at the End of Days” arrancam em janeiro de 2025. O elenco contará com Jeff Bridges no papel de Deus, além de Adam Driver e Jason Mamoa, cujo papéis não foram revelados.

Processo contra ex-mulher

Este é o segundo trabalho de Depp, depois de “Jeanne du Barry – A Favorita do Rei”, após ter enfrentado, em 2022, Amber Heard, de 38 anos, em tribunal. Em causa, esteve um artigo de opinião escrito pela ex-mulher para o jornal Washington Post, no qual dizia ter sido vítima de violência doméstica.

O tribunal considerou a atriz culpada nos processos de difamação abertos pelo eterno “Jack Sparrow”, personagem de Depp em “Piratas das Caraíbas”, tendo sido condenada a pagar uma indemnização de 10,3 milhões de euros.

Os dois conheceram-se em 2012, durante as gravações de “O Diário de Rum”, e casaram-se em 2015. O matrimónio chegou ao fim um ano mais tarde, tendo sido assinado um acordo em que Heard recebia sete milhões de euros para doar a instituições em troca de não voltar a falar publicamente da relação de ambos.

O acordo acabou por ser violado em dezembro de 2018, com o artigo publicado no jornal estadunidense.