“Joker” da RTP1 começa nova temporada envolvido em polémica

O concurso de cultura geral apresentado por Vasco Palmeirim na estação pública estreia amanhã o novo estúdio, vai ter emissão alargada e um prémio maior. Mas o “Joker” surge de cara renovada com a polémica motivada pela última vencedora.

Arranca amanhã o novo “Joker”, o concurso de cultura geral da RTP1, que continua com Vasco Palmeirim ao leme, mas com um novo estúdio, uma maior duração e, mais apelativo para os concorrentes, um prémio final aumentado – o montante passa dos 50 mil para os 75 mil euros já na próxima noite, a partir das 21.30 H.

“Quando a RTP me propôs há uns anos apresentar um concurso chamado ‘Joker’, nunca me passou pela cabeça que este formato tivesse o sucesso que teve”, começa por referir Vasco Palmeirim, que se mostra entusiasmado com as novidades. “Hoje em dia, não consigo imaginar a minha vida sem este concurso. O ‘Joker’ passa a ser o concurso de cultura geral que mais que mais dinheiro dá em Portugal”, destaca o apresentador.

Mas a nova temporada surge “ensombrada” com a vencedora dos 50 mil euros na última edição. É que a concorrente Sara Queiroz, de Algés, que levou o montante máximo para casa, está a ser questionada nas redes sociais, assim como o próprio programa da RTP1. Os 20 anos que diz ter e a bolsa de investigação na Universidade Nova de Lisboa parecem “não bater certo”, devido à idade da participante, segundo alguns telespetadores nas redes sociais.

O site “A Televisão” vai mesmo mais longe e cita uma fonte, que garante que a jovem terá “mentido na idade” e que o programa terá, com a vitória, “feito publicidade à nova temporada”.

Alheio a estas polémicas está Vasco Palmeirim. Nas redes sociais, o comunicador que vai aumentando a dificuldade nas perguntas celebrou o triunfo de Sara Queiroz. “Isto é o ar de uma concorrente do ‘Joker’ que acaba de vencer 50 mil euros. Parabéns, Sara, foi incrível. Foi uma maneira maravilhosa de terminar esta temporada”, celebrou Vasco Palmeirim.