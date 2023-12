Jorge Gabriel canta na Alfândega do Porto no “réveillon”

Jorge Gabriel vai estrear-se a cantar em público em Portugal ao lado de Tozé, da banda Perfume. Recém-divorciado, deseja que a ex-mulher “seja feliz”.

Jorge Gabriel vai ser a grande atração musical de um concerto na Alfândega do Porto na noite de “réveillion”. O apresentador do programa “Praça da Alegria” vai estar ao lado de Tozé, vocalista da banda Perfume, revelou à N-TV. “Convidaram-me a propósito de um concerto no Luxemburgo. Este ano tocou-me apresentar e propuserem que cantasse, então fizemos uma versão ‘hard rock’ do ‘Pó de Arroz? do Carlos Paião e foi a loucura, correu muito bem, foi a primeira vez que cantei em público e logo com oito elementos”.

Três dias depois, Jorge Gabriel recebeu uma chamada do músico dos Perfume. “Perguntou-me o que ia fazer na passagem de ano e se cantava com ele a Alfândega. Vai ser a minha grande aventura de passagem de ano”.

“Confortável” – “se der uma abébia o Tozé está ali ao lado”, brinca -, Jorge Gabriel garante que se vai divertir imenso. “Gosto de cantar desde miúdo e agora é a primeira vez que isto é levado a sério e vou tentar que o Tozé não se arrependa”.

“Espero que a mulher dos meus filhos seja feliz”

Recém-separado de Filipa Gameiro, o apresentador do “Praça da Alegria” desvaloriza que o divórcio tenha marcado o ano que está a terminar. “Festas tristes seriam se eu estivesse com o meu filho a milhares de quilómetros de distância, num hospital, como um destes dias estava uma criança de São Tomé. Perguntei-lhe se queria mandar cumprimentos para alguém e ela respondeu que não, porque não tinha ninguém”.

“Nós temos algumas dificuldades na vida, problemas são coisas mais profundas, mais limitativas da nossa felicidade. Os meus filhos vivem bem, têm as oportunidades que a maior parte das crianças não têm”, frisa Jorge Gabriel, que acrescenta: “Portanto, só posso ter esperança que eles sejam felizes, que a mãe deles seja feliz e eu também. Voltar a apaixonar-me? Não me preocupo nada com isso. Vivo cada dia do melhor modo possível, o que suceder, sucederá, se estiver com alguém poderá ser positivo e trazer um acréscimo à minha existência”.

Quanto a desejos para 2024: “O maior desejo que tenho é ter saúde, boa disposição e um sorriso para mostrar ao próximo, porque as dificuldades e os obstáculos estão aí e nós temos de estar preparados para tentar superá-los”.

“Há uma frase da qual discordo em absoluto que é ‘temos de sair da zona de conforto?. Não é verdade, temos é de sair da zona de desconforto, daquilo que nos preocupa. Se nos sentimos bem não saímos da zona de conforto. Temos tendência para sair quando nos sentimos desconfortáveis. Vamos, no mínimo, cumprimentar o nosso vizinho e ouvir alguém que deixámos de ouvir ou de ver, uma mensagem, há whatsapp não há desculpas!”, remata o comunicador.