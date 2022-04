Jorge Gabriel critica ajuntamento em protestos contra o racismo

O apresentador criticou nas redes sociais o ajuntamento nas manifestações contra o racismo que decorreram em Lisboa, Porto e Coimbra, este sábado.

Jorge Gabriel mostrou-se indignado no Instagram com os aglomerados de pessoas que marcharam em várias ruas do país, algumas sem máscara e sem manter o distanciamento social, ignorando as regras de segurança da DGS.

“Existirá alguma alma caridosa que me explique o que é distanciamento social? Não sou propriamente cliente de festivais de música mas sugiro que se marquem alguns ainda para este verão. E já agora, como vou estar em Lisboa na sexta-feira, reabram os estádios de futebol que eu aproveito para ir ver o Sporting. Talvez esteja mesmo muito confuso”, escreveu o profissional da estação pública na legenda de uma fotografia que mostra uma multidão em protesto.

Recorde-se que Rita Pereira, Iva Domingues e Luís Borges foram algumas das figuras públicas que se reuniram para se manifestaram contra o racismo.

