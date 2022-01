Jorge Gabriel mostra as empresas portuguesas de sucesso internacional

O programa “Fabrico Internacional”, que faz um retrato das empresas portuguesas que conquistam os mercados internacionais, vai estrear-se no dia 17 de março, às 22.30 H, na RTP1. A condução é de Jorge Gabriel.

O formato, que resulta de uma parceria entre a RTP e a AICEP, tem sempre como ponto de partida uma história particular. Ao longo de 16 programas, os telespetadores vão conhecer os protagonistas, os processos de produção e o percurso de internacionalização das empresas que são uma referência nos mercados internacionais.

Através de “Fabrico Internacional” a RTP1 vai falar com as pessoas que constituem as empresas – como o seu fundador, administrador ou principal representante até aos trabalhadores mais antigos, que melhor conhecem a atividade e fazem parte da sua história.

O objetivo da estação pública é “transmitir características e valores que marcam o percurso de muitas das empresas em Portugal, muitas delas vencedoras perante situações de adversidade: capacidade de trabalho, resiliência e espírito de superação”.

“O ‘Fabrico Internacional’ integra-se de forma natural na grelha da RTP1, em horário nobre. Cada programa é uma viagem guiada pelo Jorge Gabriel ao interior de uma empresa portuguesa exportadora. Quando falamos de exportações, falamos quase sempre de números, de dados, de gráficos. Neste programa vamos conhecer as pessoas que estão por detrás dos números, pessoas que investem, inovam e arriscam. E levam os produtos portugueses pelo mundo”, afirma o diretor de Programas da RTP1, José Fragoso.

