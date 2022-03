Jorge Guerreiro: “Não estou comprometido”

Jorge Guerreiro ficou em segundo lugar na última edição do “reality show” “Big Brother Famosos”, na TVI, e esteve à conversa com Manuel Luís Goucha.

Foi durante a emissão do vespertino “Goucha”, na estação de Queluz de Baixo, que o cantor popular confessou estar fechado ao amor e já ter a agenda cheia com concertos.

“Não estou comprometido, o que eu disse na casa é verdade, eu não sou pessoa de expor a minha vida. Não menti. Estou solteiro. O facto de estar solteiro não significa que esteja disponível, estou em ‘stand by’”, começou por referir.

“Acho que é preciso estar de coração aberto, estar com vontade e eu estou numa fase em que estou com outras prioridades. Neste momento, depois de sair da casa, tenho o foco no trabalho, tenho muita coisa para fazer, nestes dois meses muita coisa foi marcada a nível profissional, e eu neste momento saio da casa e já tenho três concertos, com alinhamentos novos, banda nova…”, contou.

Durante a conversa, o artista recordou ainda a amizade de com Bruno de Carvalho: “Não digeri isso ainda, fui amigo do Bruno sim, ele teve muito impacto e não me arrependo minimamente da minha amizade com ele, diverti-me imenso com ele, e dentro da casa prefiro estar desse modo do que em tensão. Não me arrependo de ter sido parceiro do Bruno na boa disposição e isso até me ajudou dentro da casa”.