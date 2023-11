Jorge Jesus chora a morte do irmão e já abandonou a Arábia Saudita

A notícia da morte do irmão de Jorge Jesus foi avançada pelo Al Hilal, clube no qual o português é treinador. Técnico já abandonou a Arábia Saudita.

Jorge Jesus está de luto. O treinador chora a morte do irmão Carlos, de 77 anos. A notícia foi avançada pelo clube no qual atua, o Al Hilal, da Arábia Saudita.

“O Conselho de Administração do Al Hilal, liderado pelo Sr. Fahad Bin Saad Bin Nafel, estende as mais sinceras condolências ao treinador português da equipa principal de futebol do Al Hilal, Jorge Jesus, pela morte do seu irmão, que recebeu a notícia do seu falecimento esta quarta-feira”, lê-se no comunicado.

Segundo a nota, Jorge Jesus já abandonou a Arábia Saudita, a caminho de Portugal, para estar perto da família e presente nas cerimónias fúnebres.

Apesar do acontecimento trágico, é esperado que o treinador esteja de volta à capital saudita na sexta-feira, 3 de novembro, para estar no jogo contra o Al Fateh.