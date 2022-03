“Jornal 2” apresenta-se renovado: “Serviço público em 30 minutos”

O “Jornal 2”, da RTP, regressa renovado a partir do dia 1 de dezembro. Sandra Sousa e Hugo Gilberto são os novos rostos da Informação.

Diariamente, a partir das 21h30, a RTP pretende trazer as principais notícias da atualidade nacional, mas também dar um destaque à componente cultural e internacional.

O “Jornal 2” “traz-nos a informação essencial do dia, com a marca do pluralismo e diversidade. Os factos, a análise e a opinião. Serviço público em 30 minutos”, refere Sandra Sousa.

Segundo Hugo Gilberto trata-se de “um compromisso com o jornalismo de referência, um olhar crítico e contemporâneo, respeitando as quatro décadas de história do ‘Jornal 2′”.