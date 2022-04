Jornalista Ana Guedes Rodrigues apresenta espaço 18/20 da RTP3

Ana Guedes Rodrigues é o novo rosto da Informação da RTP. A jornalista, que tinha trabalhado no Porto Canal, vai apresentar os espaços do final da tarde.

A jornalista será, a partir de agora, a responsável pela condução do espaço informativo 18/20 na RTP3.

De segunda a sexta-feira, será possível acompanhar Ana Guedes Rodrigues no jornal de fim de tarde do canal informativo da estação pública, tal como a N-TV já tinha noticiado em primeira mão. A jornalista integrava a redação do Porto Canal.

O caminho inverso fez Estela Machado. A jornalista, um rosto familiar a RTP3, transferiu-se para o Porto Canal.