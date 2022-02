Jornalista Ana Patrícia Carvalho lutou contra o cancro: “Fui alvo de negligência médica”

Ana Patrícia Carvalho desabafou com Júlia Pinheiro a luta que teve para evitar um cancro. A jornalista acabou por admitir que foi alvo de negligência médica.

A comunicadora teve “uma baixa imunitária muito grande”, mas a sua médica, na ocasião, admitiu que “não se chegava lá”. “Andámos ali às voltas. Fui alvo de negligência médica”, assumiu a jornalista, em conversa com Júlia Pinheiro, ao mesmo tempo que lembrou que foi confrontada, numa segunda opinião cínica, com “células cancerígenas no colo do útero”.

A jornalista, que tinha “perdido os avós para o cancro”, teve de ser alvo de três cirurgias para não lidar com a doença. “A isto estava associado o Papilomavírus Humano, que ainda tem um desconhecimento”, contou Ana Patrícia Carvalho.

“Quando a durona fica nervosa com a incrível @oficialjuliapinheiro. Não estou habituada a estar deste lado. É tão mais confortável fazer perguntas. Obrigada, pelas surpresas.

Obrigada, pela onda de amor”, comentou a jornalista no perfil de Instagram depois do programa.