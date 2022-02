Jornalista André Carvalho Ramos responde a acusação de deputado do Chega

André Carvalho Ramos, jornalista da CNN Portugal, respondeu à letra após ser acusado de discriminação por Gabriel Mithá Ribeiro.

Foi durante um espaço informativo da SIC Notícias que o deputado do partido Chega referiu ter sido ignorado pelo jornalista da CNN Portugal.

“O jornalista da CNN Portugal fez perguntas e quando a reportagem apareceu […] nem sequer citou o meu nome”, começou por dizer o político.

Após as acusações, o jornalista recorreu ao InstaStories, ferramenta do Instagram, para responder à letra a Gabriel Mithá Ribeiro: “O agora deputado do Chega diz que foi discriminado por mim porque não apareceu o seu nome numa reportagem minha na campanha”.

De seguida, o jornalista partilhou outra imagem da peça televisiva em causa no qual o nome de surge o nome de Gabriel Mithá Ribeiro, cabeça de lista do Chega por Leira, surge em rodapé.