Jornalista Carla Trafaria sofre queda e fica de muletas

Carla Trafaria ficou de muletas depois de ter sofrido uma queda nas escadas. A jornalista da RTP colocou uma meia elástica.

A também “pivot” do programa das manhãs da estação pública “Bom Dia Portugal” partilhou, no perfil de Instagram, a situação, brincando com o sucedido.

“E como estava farta do verão ‘resolvi’ cair nas escadas. Trocar o biquíni pela meia elástica e o chapéu-de-sol pelas muletas. Isto sim é que é ousadia. O sorriso é só para disfarçar”, afirmou.

“As melhoras! Rápida recuperação!” comentou uma seguidora na publicação. “Uma rápida recuperação”, atirou outro admirador. “As melhoras rápidas, amiga! Tudo correr bem”, pode ler-se ainda.