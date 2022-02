Jornalista Conceição Queiroz alvo de insultos racistas em direto

A jornalista da TVI Conceição Queiroz foi alvo de insultos racistas em direto e a reportagem teve de ser interrompida, divulgou a página “Eu nas Minhas Filosofias”.

Segundo aquela página do Instagram, a jornalista encontrava-se no centro de Lisboa a fazer uma reportagem sobre o fim do confinamento quando foi abordada por uma mulher, que começou a insultar Conceição Queiroz.

“Devia ir para as obras”, “é muita raça” ou “você não tem jeito para isto, nasceu para outra coisa”, foram alguns dos insultos de que a profissional do quarto canal foi alvo.

Sem condições de o direto continuar, a emissão acabou por regressar a estúdio.

À página “Eu nas Minhas Filosofias”, Conceição Queiroz comentou que teve “sangue frio” e agradeceu “a todos pela força”.