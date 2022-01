Jornalista da SIC Bento Rodrigues entra em quarentena

Tem sido um dos profissionais da SIC na “linha da frente” a dar, diariamente, notícias sobre a pandemia do “Covid-19”. Agora, é a vez de Bento Rodrigues se proteger em casa.

“Estamos a terminar o jornal e um ciclo de trabalho. A equipa que vos tem levado esta edição vai agora cumprir sete dias de quarentena em casa e voltará depois”, declarou o jornalista no noticiário da hora de almoço deste domingo.

https://www.instagram.com/p/B7DefDzHRnP/

Bento Rodrigues fez questão de deixar os telespetadores descansados. “Não se preocupem, estamos todos bem. Isto faz parte do plano da SIC para a pandemia. Outra equipa estará aqui, a partir de amanhã, para outros sete dias de informação, no momento mais crítico das nossas vidas”, referiu, no final do “Primeiro Jornal”.

“Aos que ainda não cumprem, por favor façam-no, fiquem em casa; à esmagadora maioria que tem cumprido e vai continuar a cumprir… orgulhem-se!”, concluiu o jornalista.