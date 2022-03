Jornalista José Alberto Carvalho confirma que está apaixonado

O “pivot” do “Jornal das 8” da TVI esteve esta manhã no programa “Você na TV!”, com Manuel Goucha. “Mora alguém no meu coração”, confirmou o jornalista em direto.

José Alberto Carvalho passou na manhã desta segunda-feira a vida em revista a Manuel Luís Goucha no “Você na TV!”. O “pivot” do “Jornal das 8” falou da rádio e da televisão, ouviu comentários de amigos e não fugiu à última pergunta do anfitrião: “Já não temos muito tempo para falar, mas como vamos de amores?”, questionou Manuel Luís Goucha.

Sorridente, José Alberto Carvalho não fugiu à questão. “Estamos bem de amores. Mora alguém no meu coração, está ocupado”, referiu o jornalista da TVI.

José Alberto Carvalho tem duas filhas em comum com Sofia Pinto Coelho e mais um casal, fruto da relação com Marta Atalaya.