Jornalista José Manuel Freitas é a nova contratação da TVI

José Manuel Freitas é a nova contratação da TVI. O jornalista deixa os comentários de desporto na SIC para se mudar para Queluz de Baixo.

Figura assídua na televisão como comentador desportivo desde 2012, José Manuel Freitas abraça agora um novo projeto na TVI.

“É o regresso do mais carismático e experiente comentador desportivo do país”, afirma Joaquim Sousa Martins, subdiretor de informação do canal de Queluz de Baixo.

“Com quase quatro décadas de jornalismo, José Manuel Freitas volta à Media Capital para ter uma presença nas várias plataformas do grupo. Provocador, rigoroso, José Manuel Freitas será já a partir deste mês um dos rostos principais do Mais Bastidores e Liga dos Campeões”.

Enquanto jornalista, José Manuel Freitas tem acompanhado as grandes competições mundiais e europeias, integrando várias redações, como é o caso do “Diário de Notícias”, “Record”, “O Jogo” e a “A Bola”.

Ao longo dos anos, o profissional marcou ainda presença, como colaborador, nos vários canais de televisão portugueses e também na Rádio Comercial, TSF e Rádio Renascença.