Jornalista Luís Costa Branco casa-se (descalço) com Weza

O jornalista casou-se com a empresária depois de dez anos de namoro. E houve um pormenor que não escapou aos convidados.

O noivo vai descalço. Foi o que pensaram os convidados do casamento de Luís Costa Branco. O ex-jornalista da SIC e profissional da Benfica TV uniu-se à empresária Weza, com quem namora há dez anos.

O pormenor do noivo, sem sapatos, é o facto mais comentado por quem já viu as fotos do casamento. Rita Ferro Rodrigues, amiga do casal, desejou felicidades nas redes sociais.

“Ele tem esta cara de pateta desde que a conheceu. Casaram hoje mas há muito que são um exemplo de amor, companheirismo, ternura, simplicidade e verdade”, começou por escrever a repórter do Canal 11 nas redes sociais.

“A minha comadre e o meu compadre deram o nó na companhia dos filhos – e agora sou eu com cara de pateta a olhar para esta fotografia, comovida e feliz. É que há histórias de amor e histórias de amor e esta… é das mais bonitas e puras que conheço”.

“Parabéns meus amores. Cá estaremos, como sempre Ps: @lcbranco vai descalço e seguro para a fonte”, rematou Rita Ferro Rodrigues.