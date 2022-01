Jornalista Luís Costa Ribas troca a SIC pela TVI

O correspondente nos Estados Unidos Luís Costa Ribas trocou a SIC pela TVI, anunciou o quarto canal em comunicado.

Mais uma contratação da TVI, desta vez para a Informação: depois de, recentemente, ter ido buscar Zé Lopes e Rúben Pacheco Correia à SIC para fortalecer o Entretenimento, o quarto canal virou-se para a Informação do rival e garantiu a contratação do correspondente nos Estados Unidos Luís Costa Ribas, um histórico fundador da SIC e com passagem pela TSF.

“A TVI contratou o jornalista Luís Costa Ribas nas mesmas condições que o correspondente detinha noutra estação de televisão”, avançou a estação de Queluz de Baixo.

“Trata-se de um contrato de longa duração que comporta maior estabilidade e perspectivas de futuro para o próprio, ao mesmo tempo que possibilita à TVI reforçar a qualidade da sua equipa de profissionais da Informação”, conclui o quarto canal.