José Alberto Carvalho assume nova namorada: “É um projeto de vida”

José Alberto Carvalho assumiu um novo amor em direto no “Dois às 10”, após ter sido confrontado com fotografias publicadas nas redes sociais.

José Alberto Carvalho está apaixonado e a revelação foi feita em direto na emissão especial do “Dois às 10”, programa transmitido pela TVI.

Após ter partilhado fotografias com uma mulher mistério no perfil do Facebook, o jornalista da estação de Queluz de Baixo foi questionado pelos anfitriões do matutino e respondeu: “O coração está ótimo e quero que continue a bater da mesma maneira durante muito tempo“, referiu.

“Não tenho nenhum problema em explicar que é a mulher que eu amo e que é a mulher maravilhosa da minha vida. Por isso, é um projeto de vida”, acrescentou.

Recorde-se que o pivô da TVI, de 55 anos, foi casado com Sofia Pinto Coelho, com quem tem duas filhas, Rita, de 29, e Joana, de 25. Já com Marta Atalaya, relação posterior, tem dois filhos, Duarte, de 18, e de Maria, de 14.