José Avillez ajuda a preparar mais de 100 refeições solidárias

Estão a sair mais 100 refeições solidárias para quem não tem o que comer. Vivemos uma das maiores crises que há memória. A incerteza faz-nos temer pela nossa saúde, não sabemos como vamos conseguir manter os nossos empregos e os nossos negócios mas há uma coisa que é certa: se não nos mantivemos unidos, mesmo que separados, vai ser muito pior. Vamos manter os sorrisos e o otimismo vamos acreditar que um dia TUDO VAI FICAR BEM. Agora, vamos AJUDAR quem mais precisa. Obrigado aos nossos fornecedores que nos têm apoiado e aos nossos clientes que têm feito doações, para que nós possamos fazer o que melhor sabemos: COZINHAR E CUIDAR Agradeço à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e ao seu projeto Mesa de Afetos. Um OBRIGADO muito especial à nossa equipa que são os melhores voluntários. JUNTOS SOMOS MAIS FORTES ❤