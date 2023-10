José Carlos Malato critica Miguel Sousa Tavares e José Alberto Carvalho

A conversa no “Jornal Nacional”, da TVI, entre Miguel Sousa Tavares e José Alberto Carvalho não agradou a José Carlos Malato, que teceu várias críticas.

No “Jornal Nacional”, da TVI, da noite desta quinta-feira, 26, Miguel Sousa Tavares esteve presente para mais uma das suas rubricas “5ª Coluna”. A certo ponto, um dos temas abordados não agradou José Carlos Malato, que assistia ao quarto canal e teceu críticas sobre as palavras do comentador e escritor.

Durante a rúbrica, Miguel Sousa Tavares e José Alberto Carvalho falaram sobre Marina Machete, a primeira mulher transgénero a ganhar o concurso ‘Miss Portugal’. “O que o júri apreciou foi o resultado de várias operações plásticas que correram bem e tratamentos moleculares ou celulares e é esse o resultado. Zé Alberto, tu casavas com essa mulher?”, perguntou o escritor. “Não me comprometas. Não, de todo e tu também não, já percebi”, respondeu o jornalista.

Este excerto da conversa não agradou o apresentador da RTP, que usou as redes sociais para dar a sua opinião.

“E ela casaria com algum de vocês? Casar não depende só da vontade do homem. Machos a conversarem como se estivessem no café a beber copos e a coçarem! Que vergonha, Zé Alberto, nem parece teu! Vocês têm filhos!”, escreveu. “Chauvinismo em estado puro. Vergonha!”, acrescentou.