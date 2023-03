José Carlos Malato sofre queda aparatosa e vai parar ao hospital

José Carlos Malato sofreu uma queda aparatosa e foi parar ao hospital. Apesar das nódoas negras, o apresentador descansou os seguidores.

Um grande susto. José Carlos Malato sofreu uma queda aparatosa e foi parar ao hospital. O apresentador da RTP1 informou os fãs nas redes sociais e mostrou algumas nódoas negras.

O comunicador, que teve de se socorrer de uma bengala, acabou por ironizar com o facto de ter festejado 59 anos recentemente. “A maldição dos 59 revelou-se numa aparatosa queda que me atirou para os braços da dor. Depois do raio x, tacs e dúvidas, sobrevivi”, escreveu José Carlos Malato.

Mas o susto, admitiu em seguida, acabou por ser grande. “Está tudo bem. Pequeno acidente que me ia deixando para ou mesmo tetraplégico, mas este corpito resistiu. As bruxas não podem tudo!”