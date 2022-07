José Carlos Pereira anuncia paragem devido a ano “muito cansativo”

José Carlos Pereira anunciou, esta terça-feira, 19 de julho, que vai ter de parar porque enfrentou um ano “muito cansativo” devido ao trabalho e à vida pessoal.

Depois de ter sido pai pela terceira vez e ter estado focado nas gravações de “Festa é Festa” (TVI), o ator confessou, em entrevista ao programa “Dois às 10” (TVI), que vai fazer uma pausa.

“Tenho dormido relativamente bem. Tenho sorte porque as minhas crianças são angelicais e têm boas noites. O pequenino [Afonso] teve uma noite complicada, a primeira que passou em casa, a partir daí regularizou”, começou por contar.

“Este ano que passou com o ‘Festa é Festa’, as consultas, a medicina, a gravidez e o bebé pequeno foi muito cansativo… Vou ter que parar”, acrescentou o intérprete.

O filho mais novo, Afonso, nasceu a 7 de julho. Além do bebé recém-nascido, o artista também é pai de Tomás, que nasceu em abril do ano passado, fruto do namoro com Inês de Góis, e de Salvador, fruto do antigo relacionamento com Liliana Aguiar.

Em janeiro, José Carlos Pereira confirmou que iria ser pai pela terceira vez. “Os próximos tempos vão ser uma confusão cá em casa, mas estamos todos juntos e prontos para receber o nosso próximo bebé com muito amor”, escreveu.