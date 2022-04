José Carlos Pereira confirma que vai ser pai: “Prontos para receber o próximo bebé”

José Carlos Pereira confirmou, esta quarta-feira, 5 de janeiro, que vai ser pai pela terceira vez. Trata-se do segundo filho do ator com a namorada, Inês de Góis.

Após ter sido avançado pela revista “Nova Gente” que a companheira está grávida novamente, o também profissional de saúde recorreu ao perfil de Instagram para confirmar a boa-nova.

Com uma fotografia do filho mais novo, Tomás, o intérprete revelou também que dois estão muito felizes com a novidade. “O Tomás decidiu vir dizer a todos que vai ter mais um mano este ano. Está muito feliz e os papás também”, começou por contar.

De seguida, o artista garantiu que a família está pronta para receber o novo bebé. “Os próximos tempos vão ser uma confusão cá em casa, mas estamos todos juntos e prontos para receber o nosso próximo bebé com muito amor”, prosseguiu.

No final, José Carlos Pereira agradeceu o apoio dos fãs. “”Beijinhos a todos e obrigado pelo apoio de sempre”, concluiu.

Além de novo bebé e Tomás, de nove meses, fruto do atual namoro com Inês de Góis, o ator também é pai do filho mais velho, Salvador, de dois anos, que nasceu durante o relacionamento terminado com Liliana Aguiar.