José Carlos Pereira e Inês de Góis terminam namoro

José Carlos Pereira e Inês de Góis colocaram um ponto final na relação amorosa que durou três anos. O ex-casal tem dois filhos, Tomás e Afonso.

O ator e a ex-companheira estão separados. A notícia foi revelada por Inês de Góis no perfil de Instagram para antecipar à Imprensa.

“Decidi, antes que seja a Imprensa a comunicar por nós, informar que a minha relação com o José Carlos Pereira chegou ao fim”, pode ler-se no InstaStories, ferramenta do Instagram.

O ex-casal tem o filho mais novo, Afonso, que nasceu em julho, e o filho mais velho, Tomás, de um ano. Por sua vez, José Carlos Pereira também é pai de Salvador, de cinco, que nasceu durante o relacionamento terminado com Liliana Aguiar.