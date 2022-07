José Carlos Pereira já foi pai pela terceira vez

José Carlos Pereira revelou, esta quinta-feira, 7 de julho, que já foi pai pela terceira vez. O ator anunciou a chegada do bebé, Afonso, fruto do relacionamento amoroso com Inês de Góis.

O intérprete, de 43 anos, está a viver um momento de grande felicidade. O artista foi pai pela terceira vez, tal como revelou no perfil de Instagram com a partilha de um vídeo no hospital.

“Muita gratidão e amor é o que sinto neste momento. Que seja o início de uma linda viagem. A da tua vida. Bem-vindo, Afonso Duarte! 7/7/2022”, escreveu o ator.

Além do bebé recém-nascido, o artista também é pai de Tomás, que nasceu em abril do ano passado, fruto do namoro com Inês de Góis, e de Salvador, fruto do antigo relacionamento com Liliana Aguiar.

Lembre-se que foi em janeiro que José Carlos Pereira confirmou que iria ser pai pela terceira vez. “Os próximos tempos vão ser uma confusão cá em casa, mas estamos todos juntos e prontos para receber o nosso próximo bebé com muito amor”, escreveu.