José Carlos Pereira lamenta vícios: “Os meus pais disseram ‘não vou compactuar mais com isto'”

José Carlos Pereira foi o mais recente convidado de Manuel Luís Goucha na rubrica “De Homem para Homem”. O ator recordou que os vícios quase foram fatais.

José Carlos Pereira desabafou nesta segunda-feira com Manuel Luís Goucha na rubrica “Homem para Homem”, que o veterano apresentador tem na TVI. Zeca, como é conhecido entre os amigos, confessou que os vícios quase o destruíram e que os pais tiveram de se impor.

“Tenho uns pais maravilhosos que lidaram com muita dor. Tenho a certeza que sofreram muito. Um dia disseram ‘não, não vou compactuar mais com isto’”, confessou o ator da série da SIC “Golpe de Sorte” ao apresentador.

Os vícios surgiram com o muito dinheiro ganho com “novelas e produções” e, na presenças em festas nas discotecas: Zeca era pago “para beber e sair”.

“Começou a descambar. Comecei a cair ao estilo dominó”, admitiu José Carlos Pereira. “É uma ideia errada do que é a felicidade, a sensação de prazer e ilusão de prazer”.

O filho, Salvador, fruto da relação com a empresária e comentadora Liliana Aguiar, mudou a vida ao também médico. “Tenho muita sorte com este filho, é afetivo e inteligente”, concluiu Zeca que está à espera de mais um bebé, da relação com Inês Góis.