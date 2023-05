José Carlos Pereira mostra-se feliz com Inês Góis: “Obrigado pela mãe que tens sido”

José Carlos Pereira deixou uma mensagem emotiva à mãe dos filhos mais novos, Inês Góis, através das redes sociais.

No passado sábado, 27 de maio, José Carlos Pereira marcou presença no batizado e primeira comunhão de Sofia, irmã da mãe dos filhos mais novos, Inês Góis, de quem se separou, mas com quem terá reatado a relação amorosa há algumas semanas.

José Carlos Pereira e Inês Góis foram juntos e fizeram-se acompanhar dos filhos. Nas redes sociais, o artista da TVI aproveitou para deixar uma mensagem emotiva: “Saúde, amor e família. O futuro não nos pertence, mas no presente luto e faço o melhor por eles e para eles. Obrigado @ines.de.gois pela mãe que tens sido para os nossos bebés”.

Inês Góis também assinalou o momento: “Sobre dias felizes. Batismo e primeira comunhão da minha irmã Sofia. O mais importante será sempre o bem-estar dos nossos filhos. É sobre ser feliz e em harmonia. O melhor filtro é uma família unida e bem resolvida”, escreveu na legenda da publicação onde surge em família.

Recorde-se que o casal, que se separou no final do ano passado e que estará a dar uma segunda oportunidade à relação, tem dois filhos em comum, Afonso, que está a pouco mais de um mês de completar um ano, e Tomás, de dois. O médico e ator é, ainda, pai de Salvador, de seis anos, fruto da relação terminada com Liliana Aguiar.