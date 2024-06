José Castelo Branco acredita ser herdeiro da fortuna de Betty Grafstein

Num novo áudio, José Castelo Branco refere que tem “direito à metade”, mesmo estando acusado de violência doméstica pela companheira.

Betty Grafstein, de 95 anos, regressou aos Estados Unidos a 4 de junho, dia em que teve alta do hospital CUF Cascais, unidade onde esteve internada mais de um mês, devido a fratura no fémur e uma “ferida traumática” no antebraço esquerdo.

Na quarta-feira, a TVI divulgou um novo áudio onde José Castelo Branco, de 61 anos, refere que é herdeiro da fortuna da joalheira. “Eu tenho direito à metade, que é o que é tudo de lá. Agora, eu gostaria de ter o apartamento, mas ia-me criar imensos problemas”.

“Tinha que ir para tribunais, eu tinha que ir para a casa, se ela for casada comigo, se ela morrer casada comigo, eu sou herdeiro”, acrescenta o socialite.

O casal está junto há quase 30 anos, mas, durante o internamento, a designer de joias confidenciou aos profissionais de saúde que a acompanhavam as agressões recorrentes por parte do marido.

O antigo negociador de arte concedeu uma entrevista ao matutino “Dois às 10”, apresentado por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, onde foi confrontado com um áudio onde a companheira o adjetivava de “abutre”.

Ainda assim, o “conde”, como também é conhecido, continuou a reclamar inocência, dizendo-se vítima de “uma verdadeira cabala”. “Nunca, jamais podia agredir a pessoa que mais amo”, disse.

Medicas de coação

Como a violência doméstica é um crime público, a unidade hospitalar avançou com uma queixa para o Ministério Público, que ordenou investigação.

José Castelo Branco permanece com pulseira eletrónica, colocada com o objetivo de não se aproximar de Betty, e está proibido de sair do “país nos próximos três meses”. Com a milionária em território norte-americano, o caso parece continuar longe do fim.