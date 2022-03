José Castelo Branco já foi avô de uma menina. O “socialite” mostrou o filho, Guilherme, a segurar na recém-nascida Elsa ao colo.

Já nasceu Elsa, a primeira neta de José Castelo Branco. O “socialite” está “nas nuvens” e já publicou nas redes sociais a primeira imagem da bebé, ao colo do pai, Guilherme.

“Alleluia, Alleluia! The Blood of my blood!” (“sangue do meu sangue)”, começou por escrever José Castelo Branco nas redes sociais.

“Welcome To the world (“bem-vinda ao mundo”) Be Blessed (“abençoada”), rematou o conhecido “socialite” e “marchand” de arte.