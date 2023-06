José Castelo Branco sobre Betty: “Peço­-vos as vossas orações”

Aos 94 anos, “lady Betty” está a viver uma fase delicada. O companheiro, José Castelo Branco, tem acompanhado o estado de saúde da mulher.

“Meus amores, rezem todos pela lady Betty. Vou agora mais uma vez ter com ela, ela está a fazer exames no hospital Lennox Hill, em Nova Iorque. Portanto, peço­-vos as vossas orações. Começou o verão e espero que ela recupere muito rápido”, referiu José Castelo Branco nas redes sociais.

Com 94 anos, Betty Grafstein tem vivido uma fase delicada. A designer de jóias já tinha estado internada em janeiro deste ano, quando deu entrada na mesma unidade hospitalar com a tensão alta.

José Castelo Branco tem estado sempre ao lado da companheira e vai atualizando o seu estado de saúde nas redes sociais. O casal está junto há quase três décadas.