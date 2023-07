José Condessa e Bárbara Branco acabam de anunciar separação

Os atores José Condessa e Bárbara Branco acabam de anunciar que estão separados com um texto em comum nas redes sociais.

As notícias envolvendo o agora ex-casal começaram a surgir depois de se perceber que iam passar as férias separados. Contudo, escalaram para uma separação, que acaba de ser anunciada.

Nas redes sociais, ambos os atores publicaram um texto sobre o fim da relação que tiveram ao longo de cinco anos.

“Decidimos, ao fim de cinco anos de relação e de uma enorme amizade, seguir caminhos diferentes. O nosso companheirismo de sempre e admiração mútua permanecerão inabaláveis, bem como a certeza de que nos continuaremos a apoiar pessoal e profissionalmente”, começaram por escrever.

“Durante estes últimos tempos, decidimos não falar publicamente sobre o assunto, de forma a protegermos a nossa privacidade e, como tal, não responderemos a questões. Agradecemos que respeitem o nosso espaço e a nossa relação como têm feito até à data”, completaram.

A mensagem é igual tanto nas redes sociais do protagonista de “Rabo de Peixe”, série de sucesso da Netflix, como na de Bárbara Branco.

É de relembrar que José Condessa encontra-se de férias. Esteve por Ibiza com um grupo de amigos, no qual se encontra Rubens Dias, defesa do Manchester City e da Seleção Nacional, e agora descansa na Grécia. Bárbara também estava a caminho do seu destino de férias.