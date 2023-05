José Condessa já brilha em Cannes. Veja as imagens

Aos 25 anos, José Condessa pisa a passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes e pelo filme “Estranha Forma de Vida”, de Pedro Almodóvar.

“Western queer”, como o próprio realizador Pedro Almodóvar o descreveu, o filme “Estranha Forma de Vida” conta a história de dois “cowboys” que se reencontram mais de 20 anos depois de terem trabalhado juntos como “pistoleiros a soldo”. É por via desta história que o ator português de 25 anos José Condessa participa, nesta quarta-feira, 17 de maio, no prestigiado Festival de Cinema de Cannes, em França.

O intérprete português integra o elenco do filme que conta com os atores Ethan Hawke e Pedro Pascal, protagonista da série de êxito “Last of Us”, da plataforma de “streaming” HBO. Jason Fernandez e José Condessa surgem, então, nos papéis de “Jake” e “Silva” quando eram mais novos.