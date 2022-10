José Eduardo Moniz emociona-se durante o casamento da filha

José Eduardo Moniz confessou ter-se emocionado durante o casamento da filha Madalena, que decorreu este sábado, 1 de outubro.

O diretor geral da TVI marcou presença no casamento da filha na Quinta dos Espadeiros, em Almada. O também jornalista começou por revelar que foi uma cerimónia “muito bonita”.

“Foi uma cerimónia muito bonita. Os méritos vão todos para ela porque foi ela, bem como o marido, João, que organizaram tudo de uma ponta à outra. Não tive de intervir em nada. Só contou com a ajuda da mãe para as questões do vestido”, contou.

“De resto, a autonomia dela, que existe desde criança, evidenciou-se até ao mais pequeno pormenor. Ela teve uma educação em liberdade responsável que é isso que toda a gente deve ter”, acrescentou.

José Eduardo Moniz revelou que se emocionou durante o matrimónio. “Admito que um bocadinho”, salientou, em conversa com os jornalistas na entrega dos Globos de Ouro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Sobre o casamento do filho Zé Maria, o diretor geral referiu que este pode fazer o que quiser. “Cada um fará aquilo que quiser fazer. Serei cúmplice da vida deles, não serei condicionador”, rematou.

Lembre-se que Madalena e Zé Maria são fruto do casamento de longa data que o também jornalista mantém com a “pivot” Manuela Moura Guedes.