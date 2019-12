José Fragoso é o novo diretor de Informação da RTP

José Fragoso sucede a Maria Flor Pedroso na Direção de Informação da estação pública, avançou o “Jornal de Notícias”. RTP acaba de confirmar.

O “Jornal de Notícias” avançou com a notícia e a RTP acaba de a confirmar: José Fragoso é o novo diretor de Informação, cargo que vai acumular com a Direção de Programas.

“O Conselho de Administração da RTP decidiu indigitar o jornalista José Fragoso para Diretor de Informação de Televisão, cargo que exercerá em acumulação com as atuais funções”, refere o comunicado enviado há minutos às redações.

“A equipa da Direção de Informação de Televisão inclui, como Diretores Adjuntos: Adília Godinho, António José Teixeira e Carlos Daniel; e como subdiretores: Hugo Gilberto, Joana Garcia e Rui Romano”, remata a missiva.

Recorde-se que Maria Flor Pedroso demitiu-se do cargo de diretora de Informação depois da “guerra” com Sandra Felgueiras, devido a uma reportagem do “Sexta às 9” adiada para depois das Legislativas; mais recentemente, a jornalista acusou a responsável de uma alegada passagem de informações a um alvo de reportagem do programa semanal.