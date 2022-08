José Malhoa reage a polémica com igreja: “As gravações foram feitas à vista de todos”

José Malhoa recorreu às redes sociais para reagir e se defender da polémica em que se viu envolvido com a Paróquia de Cortegaça.

O cantor popular poderá ser processado por, alegadamente, ter gravado do videoclipe “Ela queria 3” sem autorização na Igreja Matriz de Cortegaça.

Num comunicado partilhado no seu perfil de Instagram, o intérprete garante que a acusação não corresponde à verdade.

“Em primeira linha, importa referir que José Malhoa, artista com 50 anos de carreira sempre pautou, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, pelo profundo respeito e cordialidade para com a Igreja Católica, bem como para todos os seus fiéis”, lê-se.

“Assim, importa esclarecer que a empresa responsável pela produção e realização do clipe musical, a editora Vidisco, cumprindo escrupulosamente os trâmites legais, requereu autorização junto da Câmara Municipal de Ovar a realização das filmagens do clipe musical no jardim que se localiza em frente a Igreja Paroquial de Santa Marinha de Cortegaça, nos passadiços da Barrinha e junto à praia de Barrinha, ao qual foi concedido por despacho do Senhor Vereador com competências delegadas, Dr. Domingos Silva, datado de 12/07/2022”, acrescenta o comunicado.

“Na data agendada, as gravações iniciaram com a normalidade prevista. Na verdade, as imagens que foram realizadas no interior da Igreja Paroquial de Santa Marinha de Cortegaça foi proposta pelo secretário Adjunto da Junta de Freguesia de São Vicente, que veio dizer que não havia qualquer obstáculo legal para que a mesma fosse feita. Posto isto, as gravações cinematográficas realizadas dentro do átrio da igreja foram feitas à vista de todos e sem nenhuma objeção por qualquer responsável da mesma”, adianta ainda.

“A presente resposta pretende apenas ver a verdade reposta relativamente às imputações que lhes foram dirigidas. A sua defesa continuará a ser assegurada nos Tribunais, como é de Direito. Melhores cumprimentos”, rematou a nota.