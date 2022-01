José Pedro Gomes integra novo projeto da TVI “Rua das Flores”

Depois de Ana Bola ter sido apresentada como nova aposta da TVI, eis que surge o nome de José Pedro Gomes na lista de escolhidos para o projeto “Rua das Flores”, escrito por Roberto Pereira.

O também humorista foi anunciado, esta segunda-feira, 24 de janeiro, como nova cara da estação de Queluz de Baixo pela diretora de Entretimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira, no perfil de Instagram.

“Ops, descobrimos mais um morador da ‘Rua das Flores’. Uma rua que podia ser igual a tantas outras mas que não se compara a mais nenhuma. Zé Pedro Gomes bem-vindo”, escreveu a também apresentadora do “Big Brother Famosos”.

José Pedro Gomes e Ana Bola vão fazer parte da nova aposta da ficção do quarto canal, tal como foi anunciado em comunicado.

“Trata-se da história de uma rua no distrito de Lisboa, que podia ser como tantas outras, mas que não é igual a nenhuma. Tudo isto porque se trata de uma rua onde todas as mulheres têm nomes de flores. Este é o mote para este novo projeto de ficção que será produzido pela Plural com a direção de Francisco Antunez”, lê-se na nota divulgada.

Esta não é a primeira vez que os dois atores contracenam juntos. Lembre-se que os artistas já estiveram em cena com a peça “Casal da Treta”, na qual davam vida às personagens “Détinha” e “Zezé”.