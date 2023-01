José Raposo fala sobre relação com Sara Barradas: “Sou muito feliz”

José Raposo esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no vespertino “Goucha”, na TVI, e um dos temas da conversa foi a sua relação com Sara Barradas.

O casal tem estado nas bocas do mundo devido a suspeitas de uma separação, porém, José Raposo afirmou: “Sou muito feliz com a Sara, amo-a perdidamente”.

Durante a entrevista, o apresentador questionou o ator: “Então, a relação continua?”, ao que o intérprete, de 59 anos, respondeu prontamente.

“De vez em quando acabam com a nossa relação! É daquelas coisas que nunca vou entender, muito sinceramente. Juro-te: não quero saber, digam lá o que disserem, acho estranho é preocuparem-se tanto em arranjar assim umas notícias, umas coisas muito estranhas, mas enfim… Não quero saber disso”, atirou o artista.

Durante o programa foi ainda emitido um vídeo da também atriz no qual se declara a José Raposo: “O meu agradecimento pela pessoa extraordinária que tu és, pelo ser humano íntegro que és, honesto. Pelo teu cuidado, porque és um cuidador. Pelo teu amor. Pela tua paciência… por me aturares, por me amares e, acima de tudo, por fazeres de mim uma pessoa melhor todos os dias. Amo-te muito”.

Recorde-se que o casal tem uma filha em comum, Lua, de três anos. No entanto, José Raposo é ainda pai de Miguel e Ricardo, frutos do casamento que manteve com Maria João Abreu.

De notar ainda que a progenitora de Sara Barradas viu-se envolvida em vários esquemas de alegadas burlas, que resultaram na sua condenação, e que esse é o motivo por trás dos rumores da alegada separação. A mãe da atriz terá burlado, ao que tudo indica, a atriz Maria João Abreu e outros rostos conhecidos.